Şüpheli aracı kovalayan motosikletteki polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Şüpheli aracı kovalayan motosikletteki polis memuru şehit oldu

12.05.2022 11:32

İstanbul Sultanbeyli'de kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamayan başlayan iki polis, tıra çarptı. İki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri ise yaralandı. Polis memurunun şehit olduğu kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

MOTOSİKLET REFÜJE SAVRULDU

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüpheli aracı kovalarken tıra çarptılar! Polis memurunun şehit olduğu kaza anı kamerada

YENİ EVLENMİŞTİ

Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Şehit Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Şüpheli aracı kovalarken tıra çarptılar! Polis memurunun şehit olduğu kaza anı kamerada

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı! Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı! Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı! Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şüpheli aracı kovalayan motosikletteki polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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