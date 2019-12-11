Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı - Son Dakika

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

6 saat önce

Edirne'de, şüphe üzerine takibe aldıkları otomobille, polis aracının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı, System.String[]

Edirne'de, şüphe üzerine takibe aldıkları otomobille, polis aracının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis ekibi, merkez Babademirtaş Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Otomobil sürücüsünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Merkez, Çavuşbey Mahallesi'ne kadar süren kovalamacada şüpheli araç ile polis aracı çarpıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili şüpheli araçta bulunan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı. - EDİRNE

Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi
Kemik kıran hükümlü yakalandı Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkası nerede diye sordum

Son Dakika Haberleri
18:01 Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi: Halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor? - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçüler kontak kapattı - Son Dakika
17:44 Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika
17:44 Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi - Son Dakika
17:43 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:01:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]