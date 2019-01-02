Şüpheli Aracı Kovalayan Polis Otosu Kanala Düştü: 2 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracının kanala düşmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Kayseri
'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracının kanala düşmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, Melikgazi
ilçesi Şehit Mehmet Tavsel sokak ile Kuzulca sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadını zorla götürmeye çalıştığı iddia edilen 38 FJ 215 plakalı aracı kovalayan polis ekipleri, araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan aracın peşinden giden ekipleri taşıyan 38 A 7257 plakalı polis otosu kanala düştü. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polisler sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri de kazanın meydana yerde inceleme yaptı. Kanala düşen polis otosu, çekici ile kaldırıldı.
Ayrıca, polis ekiplerinden kaçan aracın kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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