Son Dakika Haberleri: Şüpheli Aracı Kovalayan Polis Otosu Kanala Uçtu: 2 Yaralı

Şüpheli Aracı Kovalayan Polis Otosu Kanala Uçtu: 2 Yaralı

1 saat önce

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kanala uçtu: 2 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de dur ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracının kanala düşmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kanala uçtu: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de dur ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracının kanala düşmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, Melikgazi ilçesi Şehit Mehmet Tavsel sokak ile Kuzulca sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadını zorla götürmeye çalıştığı iddia edilen 38 FJ 215 plakalı aracı kovalayan polis ekipleri, araca 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan aracın peşinden giden ekipleri taşıyan 38 A 7257 plakalı polis otosu kanala düştü. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polisler sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana yerde inceleme yaptı. Kanala düşen polis otosu, çekici ile kaldırıldı.
Ayrıca, polis ekiplerinden kaçan aracın kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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