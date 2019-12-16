Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de sahte plakalı otomobili takibe alan trafik ekibi, kavşaktan dönerken karşı yoldan gelen bir otomobille çarpıştı.

Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de sahte plakalı otomobili takibe alan trafik ekibi, kavşaktan dönerken karşı yoldan gelen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'si polis, 3 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Arpalıkçukuru mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekibi, Kayseri yolu üzerinde bir otomobili sahte plaka taşıdığı şüphesi üzerine takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Ekip aracı kavşaktan dönerken Kayseri yolundan gelen Adem G. (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğini yerinden oynatan otomobil, metrelerce savruldu. Meydana gelen trafik kazasından araçlar hurdaya döndü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.


Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan polis memuru K.E, M.K ve otomobil sürücüsü Adem G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçların aküsünü sökerek yanmaya karşı tedbir aldı. Kaza nedeniyle kapanan Kayseri yolundaki trafik akışı alternatif yoldan sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
D140 karayolunda kaza: 4 yaralı Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
06:45 16 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 16 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:41 Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi - Son Dakika Haber
23:00 Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 07:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]