Son Dakika Haberleri: Şüpheli aracın koltuğundaki zuladan 23 altın sikke çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Şüpheli aracın koltuğundaki zuladan 23 altın sikke çıktı

28 dakika önce

ERZURUM'da jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu araçta, koltuk arasına gizlenmiş Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi.

Şüpheli aracın koltuğundaki zuladan 23 altın sikke çıktı, System.String[]

ERZURUM'da jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu araçta, koltuk arasına gizlenmiş Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi.

Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelen bir araçta tarihi eser bulunduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Jandarma 'şüphe' üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Aramada aracın arka koltukları arasında oluşturulan bölmeye  gizlenmiş Bizans dönemine ait 23 altın sikke bulundu. Altın sikkeler, Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pasinler, Jandarma, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır
İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele" açıklaması: 141 kişinin Yargıtay ile ilişkisi kesildi BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüpheli aracın koltuğundaki zuladan 23 altın sikke çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]