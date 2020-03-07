Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar maddesine el konulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheli aracın motor kısmından 475 gram uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar maddesine el konulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, .bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri, Kuştur uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Aracı kullanan C.Ç.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınırken, Narkotik Dedektör köpeği Ateş eşliğinde araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin aracın ön kaputuna tepki vermesi üzerine açılan on kaput açılmış, kaputun iç tarafında motor kısmına gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde 475 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, şüpheli C.Ç.Ç. ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
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