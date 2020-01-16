Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 3 şüpheli araçtan 156 şişe gümrük kaçağı içkiyle birlikte 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 3 şüpheli araçtan 156 şişe gümrük kaçağı içkiyle birlikte 20 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yaptı. Yapılan aramada votka, viski ve rakıdan oluşan 156 şişe gümrük kaçağı içki ile 20 litre kaçak içki ele geçirildi. Gümrük kaçağı ve kaçak içkilere el konulurken, 4 kişiye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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