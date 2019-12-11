Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi - Son Dakika
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Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheli olarak durdurulan araçlarda tüfekler ve tabancalar ele geçirildi.

Şüpheli araçlardan tüfek ve tabancalar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şüpheli olarak durdurulan araçlarda tüfekler ve tabancalar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde durumundan şüphelenerek durdurdukları araçlarda arama yaptı. Şüpheli araçlarda yapılan incelemelerde 1 ayda toplam 8 adet av tüfeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Tabanca ve tüfeklere el konulurken konuyla alakalı olarak 9 kişi jandarma karakoluna götürülerek burada haklarında işlem yapıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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