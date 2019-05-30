Son Dakika Haberleri: Şüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildi
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Şüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 181 adet tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 181 adet tarihi eser ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmaya istinaden, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli araç Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 21 adet tarihi obje, 4 adet tarihi yüzük ve 156 adet sikke olmak üzere toplam 181 adet tarihi eserler ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:36 Kaynak: İHA
Araç, Jandarma, Afyon, Güncel
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