Şüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildi
1 saat önce
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 181 adet tarihi eser ele geçirildi.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:36 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 181 adet tarihi eser ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmaya istinaden, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli araç Sinanpaşa
ilçesi Akören
beldesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 21 adet tarihi obje, 4 adet tarihi yüzük ve 156 adet sikke olmak üzere toplam 181 adet tarihi eserler ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(İHA)
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