Şüpheli araçta 200 litre bandrolsüz alkol ele geçirdi - Son Dakika

Şüpheli araçta 200 litre bandrolsüz alkol ele geçirdi

29.04.2021 11:03
Şüpheli araçta 200 litre bandrolsüz alkol ele geçirdi, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan arama sonucu, 200 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan arama sonucu, 200 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Buldan ilçesinde aldığı istihbarat doğrultusunda bir şüpheliye operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu şüphelinin aracında arama gerçekleştirildi. Aramada araçtan yaklaşık 200 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. 200 litre bandrolsüz alkollü içki ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılığın aralıksız devam edeceğini belirtti. - DENİZLİ

Şüpheli araçta 200 litre bandrolsüz alkol ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçta 200 litre bandrolsüz alkol ele geçirdi - Son Dakika


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