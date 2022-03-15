Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

15.03.2022 12:30
Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içinde 341,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içinde 341,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, G.M. ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahılar hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıslar, ifadesinin ardından polis ekiplerince çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Bilecik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli araçta 341,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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