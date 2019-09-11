Son Dakika Haberleri: Şüpheli araçta 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Şüpheli araçta 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

2 saat önce

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, iki zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli araçta 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, iki zanlı gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı uygulama noktasında bir otomobilden şüphelendi. Durdurulan otomobilde yapılan aramada bagajda 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan H.K. ve M.M. adlı şahısları gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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