Şüpheli araçta 494 kaçak cep telefonu bulundu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin bir araçta şüphe üzerine yaptığı aramada gümrük kaçağı 494 cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince müşterek yapılan çalışmada, Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, 494 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.