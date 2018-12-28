Son Dakika Haberleri: Şüpheli Araçta 6 Kilo 'Esrar' Ele Geçirildi

Şüpheli Araçta 6 Kilo 'Esrar' Ele Geçirildi

9 dakika önce

Hatay'da trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Hatay'da trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Merkez Antakya ilçesindeki Bölge Trafik Uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Köpeğin otomobilin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu sökülerek kontrol edildi. Polislerin yaptığı kontrolde, yakıt deposuna gizlenmiş 14 paket halinde 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:49 Kaynak: DHA

Merkez, Hatay, Narkotik, Güncel
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