Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu - Son Dakika

Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu.

Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu, System.String[]

Denizli'de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen uygulamada durdurulan bir aracın içinden 700 adet 50'lik sahte Avustralya Doları ele geçirildi. Aracın içinde bulunan iki şahıs hakkında ise parada sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı. - DENİZLİ

Avustralya, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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