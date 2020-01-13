Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu - Son Dakika

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Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu
6 saat önce
Denizli'de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
Denizli'de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen uygulamada durdurulan bir aracın içinden 700 adet 50'lik sahte Avustralya Doları ele geçirildi. Aracın içinde bulunan iki şahıs hakkında ise parada sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı. - DENİZLİ
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