Son Dakika Haberleri: Şüpheli araçta bin 728 adet ecstasy hap ele geçirildi
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Şüpheli araçta bin 728 adet ecstasy hap ele geçirildi

24 dakika önce

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada bin 728 adet ecstasy uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüpheli araçta bin 728 adet ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada bin 728 adet ecstasy uyarıcı hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çay ilçe girişi uygulama noktasında yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 728 adet ecstasy uyarıcı hap ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili araç içerisindeki F.K. ve U.G. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Polis, Afyon, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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