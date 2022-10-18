Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

18.10.2022 23:49
Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de Güven Timleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 01 SF 201 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan H.B.'nin üzerinde yapılan aramalarda 3 parça alüminyum folyoya sarılı halde ve 1 parça da plastik kutu içerisinde uyuşturucu madde ve 2 adet bıçak bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyaller muhafaza altına alınırken, H.B. ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Güven Timleri, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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