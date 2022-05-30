Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı - Son Dakika
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Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı

30.05.2022 11:55
Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüpheli bir araçta piyasa değeri 210 bin lira olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüpheli bir araçta piyasa değeri 210 bin lira olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolu üzerinde icra edilen denetimler esnasında şüphe üzerine C.G. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 210 bin TL olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Mustafabeyli, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı - Son Dakika
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