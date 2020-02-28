Şüpheli araçtan 15.50 kilogram esrar çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan 15.50 kilogram esrar çıktı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 15.50 kilogram esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 15.50 kilogram esrar ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri, yol uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu. Aracı didik didik arayan ekipler, 15.50 kilogram esrar maddesini ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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