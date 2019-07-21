Şüpheli araçtan 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
30 dakika önce
ADANA polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
ADANA polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Merkez Seyhan
ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01 ACK 724 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Araçta variller içinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aracın şoförü İ.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adana
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