Son Dakika Haberleri: Şüpheli araçtan 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
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Şüpheli araçtan 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

30 dakika önce

ADANA polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli araçtan 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı, System.String[]
ADANA polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01 ACK 724 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Araçta variller içinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aracın şoförü İ.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adana
Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
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