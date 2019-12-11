Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan 35 adet çalıntı koyun çıktı.

Şüpheli araçtan 35 çalıntı koyun çıktı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan 35 adet çalıntı koyun çıktı.


Edinilen bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye gezdiği sırada şüphelendikleri 45 VK 721 plakalı aracı Durasıllı Mahallesi'nde durdurdu. Jandarma ekipleri araçta 35 menşesiz koyun tespit ederken araçta bulunan şüpheliler R.K. (39), H.K. (35) ve Y.D.'yi (44) gözaltına alındı. Menşesiz koyunların nereden çalındığının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, koyunların kulak numaralarını sorgulattı. Yapılan sorgulamada koyunların Turgutlu ilçesinde yaşayan Muharrem Öner Duman'a (33) ait olduğu tespit edildi.


Koyunlar Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte sahibine teslim edildi. - MANİSA

Durasıllı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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