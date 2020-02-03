Şüpheli araçtan 370 gram esrar çıktı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 şüpheli, 370 gram esrar ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle bir aracı takibe aldı. Durdurulan araç ile içerisindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 370 gram uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.