Şüpheli araçtan 370 gram esrar çıktı - Son Dakika
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Şüpheli araçtan 370 gram esrar çıktı

6 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 şüpheli, 370 gram esrar ile birlikte yakalandı.

Şüpheli araçtan 370 gram esrar çıktı, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 şüpheli, 370 gram esrar ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle bir aracı takibe aldı. Durdurulan araç ile içerisindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 370 gram uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi'nde de jandarma ekiplerince 3 şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, beyaz kağıt arasına sarılı halde 2 gram uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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