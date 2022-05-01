Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı

01.05.2022 00:29
Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta narkotik ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 4 bin 452 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta narkotik ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 4 bin 452 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak il merkezinde şüphelendikleri bir aracı durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 4 bin 452 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı

YORUMLAR
500
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sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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