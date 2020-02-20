Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

7 saat önce

Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 536 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 536 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 538 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan T.Ö.K. ve A.B. gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.B. ve T.Ö.K., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı
İstanbul'da reklam panolarının üzerine yapıştırılan figür sonrası vatandaşlar polisi aradı Esenyurt'ta AVM'de dehşet Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:50:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli araçtan 536 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]