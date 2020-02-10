Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı

11 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bozüyük'te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 6 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, H.K. isimli şahıs gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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