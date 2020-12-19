Şüpheli araçtan bandrolsüz makaronlar ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde çok sayıda bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 198 karton bandrolsüz makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN