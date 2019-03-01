Son Dakika Haberleri: Şüpheli Araçtan Eroin Çıktı

Şüpheli Araçtan Eroin Çıktı

12 dakika önce

Adana'da narkotik polisinin şüphelenip durdurduğu hafif ticari araçta 19 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli Araçtan Eroin Çıktı, System.String[]
Adana'da narkotik polisinin şüphelenip durdurduğu hafif ticari araçta 19 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolundan Mersin istikametine doğru seyreden hafif ticari aracın sürücüsünden şüphelenerek Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında durdurdu. Polis ilk aramasında araçta bir suç unsuruna rastlamadı ancak sürücü Ferhat F.'nin (39) tedirgin tavırlarından dolayı aramaya devam eden polis, hassas burunlu narkotik köpeği "Coco"yu da devreye soktu. Coco yaptığı aramalarda aracın göğüs kısmına tepki verdi. Polis göğüs kısmını açtığında içinden paketler halinde 19 kilo 450 gram eroin buldu. Zanlı gözaltına alınırken, eroinlere de el konularak emniyete götürüldü. Sürücü Ferhat F.'nin sorgusunda kendisinin uyuşturucu ile işi olmadığını, tanımadığı kişilerin "Senin hayatını kurtaracağız" diyerek gönderdiklerini ancak şu an hayatını mahvettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk elen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

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