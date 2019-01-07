Son Dakika Haberleri: Şüpheli Araçtan Esrar Çıktı: 1 Gözaltı

Şüpheli Araçtan Esrar Çıktı: 1 Gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol denetimi sırasında durdurulan şüpheli araçtan esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli Araçtan Esrar Çıktı: 1 Gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol denetimi sırasında durdurulan şüpheli araçtan esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yol denetimleri esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak H.A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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