Şüpheli Araçtan Esrar Çıktı: 1 Gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol denetimi sırasında durdurulan şüpheli araçtan esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol denetimi sırasında durdurulan şüpheli araçtan esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yol denetimleri esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak H.A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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