Şüpheli araçtan kaçak içki ele geçirildi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde durumundan şüphelenilen araçtan gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
'ın Hayrabolu
ilçesinde durumundan şüphelenilen araçtan gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Hayrabolu İlçesi Alpullu
Caddesi'nde bulunan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan arama neticesinde 29 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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