Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durdurulan bir araçtan bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durdurulan bir araçtan bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Sigaralara el konulurken konuyla alakalı olarak araç sürücüsü G.S., isimli kişi hakkında işlem yapıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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