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Şüpheli araçtan metamfetamin çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan metamfetamin çıktı

23.12.2021 13:23
Şüpheli araçtan metamfetamin çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri aracı E96 Karayolu üzerinde durdurdu. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, D.Ş.'nin üst aramasında 2 gram, aracın ön konsolunda alüminyum folyoya sarılı 2 gram ve teyp kasasına gizlenmiş 11 gram olmak üzere toplam 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Şüpheli araçtan metamfetamin çıktı

Metamfetamin, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan metamfetamin çıktı - Son Dakika


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