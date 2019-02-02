Şüpheli Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı
17 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kontroller esnasında İkiçeşmelik Mahallesi Çamlık
Kavşağında seyir halinde olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan iki şahıs indirilerek üst araması yapıldı. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan V.B'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet dolu fişek elde geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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