Şüpheli Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı
8 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği kontroller esnasında; Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenen araç durduruldu. Araçta bulunan iki şahıs ve araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunda seyahat eden S. E. isimli bayanın oturduğu koltuk altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:02 Kaynak: İHA
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