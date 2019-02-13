Son Dakika Haberleri: Şüpheli Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı

Şüpheli Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı

8 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği kontroller esnasında; Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenen araç durduruldu. Araçta bulunan iki şahıs ve araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunda seyahat eden S. E. isimli bayanın oturduğu koltuk altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:02 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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