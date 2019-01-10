Şüpheli Araçtan Sağlığı Tehdit Eden Bakım Ürünleri Çıktı
1 saat önce
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta sağlığı tehdit eden çok sayıda kişisel bakım ürünü ve deterjan ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından durdurulan araçta sağlığı tehdit eden çok sayıda kişisel bakım ürünü ve deterjan ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüpheli bir araç durduruldu. Araç
içerisinde yapılan aramada halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, Sinayi Mülkiyet Kanununa aykırı olarak üretilerek satışa hazır hale getirilmiş bin 431 adet deterjan ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak bir şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank
Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu
Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı