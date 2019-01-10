Son Dakika Haberleri: Şüpheli Araçtan Sağlığı Tehdit Eden Bakım Ürünleri Çıktı

Şüpheli Araçtan Sağlığı Tehdit Eden Bakım Ürünleri Çıktı

1 saat önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta sağlığı tehdit eden çok sayıda kişisel bakım ürünü ve deterjan ele geçirildi.

Şüpheli Araçtan Sağlığı Tehdit Eden Bakım Ürünleri Çıktı, System.String[]
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta sağlığı tehdit eden çok sayıda kişisel bakım ürünü ve deterjan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, Sinayi Mülkiyet Kanununa aykırı olarak üretilerek satışa hazır hale getirilmiş bin 431 adet deterjan ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak bir şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Araç, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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