Şüpheli araçtan sahte para çıktı - Son Dakika
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Şüpheli araçtan sahte para çıktı

03.03.2022 14:29
Şüpheli araçtan sahte para çıktı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılın yazılı açıklamaya göre; Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 50 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan M.K.K ve M.Y'nın üst aramasında ve araçta yapılan adli aramada 1 adet kilitli poşet içerisinde 16 gram Metamfetamin, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 0.5 gram Kubar Esrar, 1 adet sigara kağıdına sarılı vaziyette 0.5 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 90 adet üzerinde aynı seri numaraları bulunan 100 TL, 93 adet 200 TL toplamda 27.600 TL para, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet 7,65 mm dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.K.K ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Hisarcık, Nevşehir, Tragger, Avanos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan sahte para çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli araçtan sahte para çıktı - Son Dakika
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