Şüpheli araçtan tabanca ve sopa çıktı - Son Dakika
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Şüpheli araçtan tabanca ve sopa çıktı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilden kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve bir adet sopa ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli araçtan tabanca ve sopa çıktı, System.String[]

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilden kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve bir adet sopa ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sumbas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile kaymakamlık binası yakınında duran, 58 AAK 550 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı. Yapılan incelemede 9 milimetre çapında seri numarası kazınmış vaziyette kurusıkıdan dönüştürülmüş olduğu değerlendiren bir adet tabanca ve bir adet sopa ele geçirildi. Araç içerisindeki M.İ. ve M.O. işlem yapılarak, adli soruşturma başlatıldı.


Sumbas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:20 Kaynak: DHA
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