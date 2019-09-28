Son Dakika Haberleri: Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Bursa-Bandırma kara yolu üzerinde Kıranlar mahallesi yakınlarında trafik kontrol uygulaması yapan polis ekipleri, Karacabey istikametinde seyir halinde bulunan N.D. yönetimindeki 10 AEY 75 plakalı kamyoneti alkol şüphesi üzerine durdurdu.

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa- Bandırma kara yolu üzerinde Kıranlar mahallesi yakınlarında trafik kontrol uygulaması yapan polis ekipleri, Karacabey istikametinde seyir halinde bulunan N.D. yönetimindeki 10 AEY 75 plakalı kamyoneti alkol şüphesi üzerine durdurdu.

Alkol testi için araçtan indirilen sürücü N.D. araçtan indiği sırada elindeki bir paketi polis otosunun altına attığını fark eden ekipler, paketi inceleyince içerisinde uyuşturucu olduğunu belirledi.

Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, üst aramasından sonra jandarma ekiplerine bilgi verildi.

Jandarma tarafından yapılan incelemede araçta da uyuşturucu bulunurken şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bandırma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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