Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtaki 2 kişinin üzerinde 98 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtaki 2 kişinin üzerinde 98 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda iddialara göre emniyet ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan Y.K. ve G.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 98 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paket ile 2 adet poşete sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
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