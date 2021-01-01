Şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı

01.01.2021 21:14
Şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 170 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 170 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları araçta ve bulunan 32 yaşındaki E. A. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 170 adet ecxtacy uyuşturucu hap elde edildi.

Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. - AMASYA

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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