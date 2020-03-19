Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken otomobil sürücüsü M.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı