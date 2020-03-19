Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken otomobil sürücüsü M.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

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