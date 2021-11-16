Şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Bozüyük ilçesinde kolluk devriyesi görevini yerine getirmekte olan Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda kullanıma hazır 20,66 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Son Dakika

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti