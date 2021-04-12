Şüpheli araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika

Eşme'de jandarma ekipleri, trafik denetleme noktasında şüphelenerek kontrol ettikleri araçta 4 gram metanmetin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araba içerisinde bulunan 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta jandarma ekipleri, Eşme ilçesinde trafik kontrolü yaptığı sırada bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Arabada yapılan arama çalışmalarında araç içerisinde 4 gram metanfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs, ekipler tarafından göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK