Üye Girişi
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı - Son Dakika

Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

30.01.2022 13:53
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günenakan kırsal Mahallesi Tezuken mevkisinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 gram eroin, 24 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.Z. ve M.Ç. isimli şahıslar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı - Son Dakika


İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek         
13:44
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40

Son Dakika Haberleri
13:48 İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok
13:46 3 önemli konu gündemde! Gözler Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda
13:43 Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek
13:29 Esra Erol'un canlı yayında genç kız için söyledikleri, Hazal Kaya'yı çileden çıkardı: Sen kimsin, şov yapıyorsun
13:22 Fenerbahçe, golcü adaylar listesine Haris Seferovic'i ekledi
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
12:23 Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor
12:22 Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 14:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement