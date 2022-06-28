Şüpheli araçtan uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

Nevşehir'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve sikke tabir edilen tarihi metal obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nin yaptığı çalışmada şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahıs ve araç kontrol edildi. Araçta yapılan aramalarda 0,70 gram uyuşturucu madde ve bir şahıs üzerinden ise kutu içerisinde 7 adet sikke olarak tabir edilen metal objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR