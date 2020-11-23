- Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı - Son Dakika

- Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'te çaya atılan bozulmuş balıklar çevre kirliliğine sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinden geçen Araç Çayı'nın kıyısında toplu balık ölümlerine rastlanıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çay boyunca inceleme yapan ekipler, ölü balıkların çaya atılmış deniz levreği olduğu ortaya çıktı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasa ile çaya atılan bozulmuş balıklar çevre kirliliğine neden oldu.