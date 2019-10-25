Son Dakika Haberleri: Şüpheli bavul endişe yarattı
Son Dakika Güncel Şüpheli bavul endişe yarattı

Şüpheli bavul endişe yarattı

43 dakika önce

Şüpheli bavul endişe yarattıHAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede endişe yarattı.

Şüpheli bavul endişe yarattı

HAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede endişe yarattı. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından bomba imha uzmanınca patlatılan bavuldan kıyafet çıktı.

Hakkari'de, akşam saatlerinde, çevre yolundaki Hakkari Devlet Hastanesi yakınında, sokak ortasında bavul görenler, endişelenip durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu, fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Bavuldan kıyafetlerin çıkması üzerine çevredekiler rahat bir nefes aldı. Bavulun sahibini bulunması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli bavul endişe yarattı

Devlet Hastanesi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüpheli bavul endişe yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]