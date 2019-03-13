Son Dakika Haberleri: Şüpheli Bir Otomobili Durdurmak İsteyen Polise Başka Araç Çarptı

Şüpheli Bir Otomobili Durdurmak İsteyen Polise Başka Araç Çarptı

2 dakika önce

)Konya'da şüpheli bir aracı durdurmak için yolda bekleyen komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir'e alt geçitten çıkan başka bir otomobil çarptı.

Şüpheli Bir Otomobili Durdurmak İsteyen Polise Başka Araç Çarptı, System.String[]
)Konya'da şüpheli bir aracı durdurmak için yolda bekleyen komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir'e alt geçitten çıkan başka bir otomobil çarptı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Taşdemir, meslektaşlarına Bana ne oldu Hangi araba çarptı diye sordu. Kaza, saat 08.30 sıralarında Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsizden anons edilen şüpheli bir otomobili durdurmak için müdürlük önündeki yola çıktı. Trafiği durdurmak isteyen Taşdemir'e alt geçitten çıkan Mehmet Selçuk idaresindeki 42 KK 044 plakalı otomobil çarptı. Kazada Taşdemir, yaralandı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Taşdemir meslektaşlarına Bana ne oldu Hangi araba çarptı diye sordu. Hastaneye kaldırılan Taşdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Selçuk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:10 Kaynak: DHA

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