Şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı

Malatya'da Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Malatya'da Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.



Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi TRT verici istasyonu önünde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri bir şahıstan şüphelendi. TRT verici istasyonu önündeki yoldan yaya olarak geçen S.B isimli şahıs şüphe üzerine durdurularak üst araması yapıldı. Şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı