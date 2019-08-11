Şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı
10 dakika önce
Malatya'da Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.
Malatya'da Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi TRT verici istasyonu önünde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri bir şahıstan şüphelendi. TRT verici istasyonu önündeki yoldan yaya olarak geçen S.B isimli şahıs şüphe üzerine durdurularak üst araması yapıldı. Şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - MALATYA
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