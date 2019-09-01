Son Dakika Haberleri: Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı.

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan çocuk bezi çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir otobüs durağında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Patlamanın etkisiyle otobüs durağının camları kırıldı. Çantadan çocuk bezi çıktığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
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